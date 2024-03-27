27 марта 2024, 11:38
Пятеро жителей Пермского края попали под статью за кражу 40 тонн нефти
Пятеро жителей Пермского края стали фигурантами уголовного дела о краже нефти. Они нашли незаконную врезку рядом с селом Курашим, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, летом 2023 года подозреваемые вывезли на специальной технике около 40 тонн горючего. Ущерб от их действий оценили в миллион рублей.
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Правоохранителям удалось изъять похищенное. Расследование продолжается.
Пермский край
Нефть
Кражи
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