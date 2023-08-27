Происшествия 27 августа 2023, 04:59 Пятеро туристов пропали при сплаве на катамаранах в Бурятии МЧС РФ: в Бурятии во время сплава на катамаранах пропала группа из пяти человек РИА «Новости»

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Туристическая группа из пяти человек пропала в Бурятии во время сплава на катамаранах. На их поиски отправились спасатели, об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

«Группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда была доставлена бортом Ми-8 до урочища Перевал Северо-Байкальского района», — говорится в сообщении.

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Спасатели приступили к поиску зарегистрированной группы. Известно, что туристы сплавлялись по реке Тыя на двух катамаранах. В назначенное время группа не вышла с маршрута, поэтому МЧС приняло решение начать поисково-спасательные работы. К операции привлекли пять специалистов и две единицы спасательной техники.

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