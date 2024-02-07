07 февраля 2024, 12:27
Пятеро спасателей пострадали из-за сброса взрывчатки с беспилотника в Донецке
МЧС: пять спасателей пострадали на вызове из-за дрона в ДНР
Пять пожарных пострадали в Петровском районе Донецка из-за атаки беспилотника. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
Спасатели выехали в ночь на 7 февраля к магазину, где сработала автоматическая пожарная сигнализация.
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«Во время нахождения огнеборцев на месте вызова произошел сброс взрывоопасного предмета с БПЛА», — передали в пресс-службе.
Пострадали пять человек. Медики диагностировали у них минно-взрывные травмы и акубаротравмы. Сейчас все пострадавшие сотрудники МЧС проходят амбулаторное лечение. Как уточнили в министерстве, при взрыве осколками также повредило пожарный автомобиль.
Ранее четыре человека пострадали при обстрелах ДНР за сутки. Под огнем националистов оказались Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватский район республики. Один мужчина получил травмы из-за сброса боеприпаса с вражеского беспилотника на автозаправочную станцию.
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