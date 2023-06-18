Происшествия 18 июня 2023, 16:02 Пятеро россиян пострадали в ДТП по дороге в аэропорт Антальи Генконсульство РФ: пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

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Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом в Telegram-канале сообщило российское генеральное консульство в Анталье.

По данным консульства, дорожная авария произошла 17 июня. Автобус с группой из 25 российских туристов направлялся в аэропорт. Водитель врезался в припаркованный на обочине эвакуатор. В результате пять человек получили ранения, их доставили в больницу.

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«Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь под наблюдением врачей. По информации специалистов, их жизни находятся вне опасности», — рассказали в диппредставительстве.

По информации TRT Haber, авария произошла на трассе «Анталья — Аланья» в районе Илиджа. Водитель в результате ДТП погиб. После оказания первой помощи медицинскими бригадами раненых доставили в больницы Манавгата, других пассажиров отправили на автомобилях в аэропорт.

Пассажирский автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Турции в конце мая. В результате различные травмы получили 22 человека.