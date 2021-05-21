Пятеро рабочих оказались в реанимации после ЧП на очистных сооружениях в Таганроге

Пять человек, пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях в Ростовской области, находятся в реанимации. Один из них в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Таганрога.

Пятеро пострадавших в результате отравления на очистных сооружениях под Таганрогом поступили в городскую больницу скорой медицинской помощи. Они находятся в отделении реанимации, один из рабочих находится в тяжелом состоянии.

Директор таганрогского водоканала Евгений Плетменцев ранее сообщил, что причиной гибели рабочих на очистных сооружениях стал выброс метана.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий ранее заявил, что точное количество погибших в результате ЧП в коллекторе неизвестно из-за затопления колодца. В одних СМИ сообщалось, что погибли семеро рабочих и двое пострадали, в других — наоборот, что погибших двое, а семь человек пострадало.

После происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности при проведении работ на очистных сооружениях под Ростовом.