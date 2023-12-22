Происшествия 22 декабря 2023, 20:00 Пятеро пожарных пострадали в Донецке в результате атаки украинского БПЛА Пушилин: 5 сотрудников МЧС получили ранения в Донецке при атаке беспилотника ВСУ Telegram-канал ведомства / Пресс-служба МЧС

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Украинские боевики сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника. Пострадали 12 человек, в том числе пять сотрудников МЧС. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он уточнил, что ВСУ атаковали Кировский район города. Среди пострадавших Пушилин также назвал трех сотрудников ГУП ДНР «Вода Донбасса» и одного работника Региональной энергопоставляющей компании.

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«Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь», — подчеркнул глава ДНР.

В пресс-службе МЧС России добавили, что пожарные получили ранения, когда тушили загоревшуюся хозяйственную постройку. В это время по ним нанес удар БПЛА.

«Они госпитализированы. В настоящее время жизни сотрудников ничто не угрожает», — сказали в ведомстве, прикрепив к посту снимки поврежденной осколками дрона пожарной машины.

Пушилин отметил, что обстрелы противника повредили жилой дом в Центрально-Городском районе Горловки, а также объект гражданской инфраструктуры в Кировском районе Донецка.

Всего со стороны Украины зафиксировали 11 обстрелов. Украинские боевики выпустили 27 боеприпасов с применением ствольной 152- и 155-миллиметровой артиллерии и применили при атаках ударные БПЛА.

Днем 22 декабря мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что ВСУ обстреляли городской детский сад.