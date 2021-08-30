Пятеро подростков пострадали в ДТП во Владимирской области

ДТП произошло ночью 30 августа в городе Струнино Александровского района Владимирской области. Водитель, управляя автомобилем ВАЗ 2110, выехал за пределы дороги и врезался дерево. От столкновения машина загорелась. Об этом сообщил «Царьград».

В пресс-службе УГИБДД УМВД по Владимирской области уточнили, что в результате столкновения с деревом пострадали все пятеро человек, находившиеся в машине. Водитель 17 лет, не имеющий водительского удостоверения, и его четверо приятелей 15-16 лет получили травмы разной степени тяжести. Все они доставлены в больницу.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят расследование. Для ликвидации последствий аварии были привлечены спасатели МЧС.