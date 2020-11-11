Пятеро неизвестных проникли в здание женской консультации в Вологде. СМИ сообщили о захвате заложников

Пятеро неизвестных утром 11 ноября проникли в здание женской консультации в Вологде через служебный вход и заперлись в кабинете заведующей лабораторией. Руководитель медучреждения встретилась с ними. Люди не представились и вели себя вызывающе.

«Вели себя нагло, провоцировали, документов не представили. Ссылались на закон о профсоюзах. <…> Сейчас находятся в помещении заведующей лабораторией», — рассказала главный врач вологодского городского родильного дома Марина Курапова.

Она добавила, что с собой у неизвестных были объемные разноцветные пакеты с непонятным содержимым. СМИ сообщили, что здание женской консультации захватили, но в полиции эту информацию опровергли.

«На место происшествия был направлен наряд полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Распространяемая в СМИ информация о захвате здания не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.

В распоряжении «360» оказалось видео с места захвата.

Более подробной информации о том, что произошло в женской консультации, кто эти люди и что им нужно, пока нет.