Пятеро неизвестных проникли в здание женской консультации в Вологде. СМИ сообщили о захвате заложников
«Вели себя нагло, провоцировали, документов не представили. Ссылались на закон о профсоюзах. <…> Сейчас находятся в помещении заведующей лабораторией», — рассказала главный врач вологодского городского родильного дома Марина Курапова.
Она добавила, что с собой у неизвестных были объемные разноцветные пакеты с непонятным содержимым. СМИ сообщили, что здание женской консультации захватили, но в полиции эту информацию опровергли.
«На место происшествия был направлен наряд полиции для выяснения обстоятельств случившегося. Распространяемая в СМИ информация о захвате здания не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.
В распоряжении «360» оказалось видео с места захвата.
Более подробной информации о том, что произошло в женской консультации, кто эти люди и что им нужно, пока нет.