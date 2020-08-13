Пятеро неизвестных избили отдыхающего в Севастополе

Как считает женщина, главной причиной конфликта стала конкурентная война. Стамбульникова уточнила, что гости ее отеля пользуются пляжем, вход на который регулирует некая пожилая женщина. Она сделала семье отдыхающих замечание, так как те слишком громко слушали музыку из переносной колонки, и препятствовала их выходу с пляжа. В итоге произошел конфликт. Пришли мужчины, которые повалили главу семьи на землю и стали бить его ногами.

«Вчера мы весь день ждали участкового — он не пришел. Сегодня мы поехали в участок в Гагаринском районе, взяли направление на судмедэкспертизу. Теперь едем в участок и хотим получить талон КУСП, что это дело в производстве, потому что избиение одного человека пятью людьми — это групповое избиение», — отметила Стамбульникова.

Отельер подчеркнула, что пострадавший чувствует себя плохо. Хозяйка объекта размещения взяла на себя все расходы на его медицинское обследование. Она добавила, что произошедшее было снято на камеру.