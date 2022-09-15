Пятеро мужчин угоняли автомобили в Новосибирске | 360°

Происшествия 15 сентября 2022, 13:58 Поделиться Telegram

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Viber Пятеро мужчин угоняли автомобили в Новосибирске

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Суд пройдет над пятерыми мужчинами, которые угнали автомобили на 12,5 миллиона рублей в Новосибирске. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на региональное ГУ МВД.

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По данным ведомства, следствие доказало семь случаев краж, 10 покушений на кражи и одно мошенничество. У злоумышленников изъяли три автомобиля и вернули владельцам. Уточняется, что они совершали преступления не только в Новосибирске, но и в других городах Сибири: в Красноярске и Кемерове. Уголовное дело передано в суд.

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