Пятеро мужчин погибли во время пожара в Казани

При пожаре в здании бывшей проходной Казанского вертолетного завода (КВЗ) произошел крупный пожар, жертвами которого стали пять человек.

Как сообщает inkazan.ru, возгорание произошло на втором этаже неиспользуемого хозяйственного корпуса, площадь огня составила 100 кв. м. Прибывшие спасатели ликвидировали пожар за 30 минут. На месте нашли тела пяти мужчин. Причины инцидента устанавливаются. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности.