Пятеро мошенников обманывали ветеранов ВОВ в Петербурге | 360°

Происшествия 29 сентября 2022, 13:39 Поделиться Telegram

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Viber Пятеро мошенников обманывали ветеранов ВОВ в Петербурге

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Пятерых жителей Ленинградской области, подозреваемых в мошенничестве, задержали в Петербурге. По версии следствия, они обманывали ветеранов Великой Отечественной войны, написали «Невские новости».

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Мошенники звонили пожилым людям, представляясь родственниками, попавшими в беду, и требовали денег. Их раскрыла 90-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая, получив звонок от аферистов, позвонила в полицию. Пятерых подозреваемых задержали. По версии следствия, они обманули несколько ветеранов, забрав у них 1,17 миллиона рублей в сумме. Сейчас подозреваемые ждут суда.

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