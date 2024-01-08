Происшествия 08 января 2024, 10:46 Пятеро детей пострадали в смертельном ДТП на Урале Женщина погибла из-за ДТП в Свердловской области, пострадали семь человек Пресс-служба ГИБДД Свердловской области

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ДТП на трассе в Свердловской области унесло жизнь женщины. В аварии пострадали семь человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Два автомобиля столкнулись на дороге Екатеринбург — Реж — Алапаевск Режевского района. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Форд».

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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД РФ. В салоне „Форд“ находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины», — указали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее под Екатеринбургом произошла авария с участием двух машин, пострадали четыре человека. Водитель Bentley выехал на встречку и врезался с автомобиль УАЗ. По информации ГИБДД, хозяина иномарки до этого уже лишали водительских прав.