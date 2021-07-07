Пять детей и один взрослый погибли при пожаре под Смоленском

Жизни шести человек унес крупный пожар в частном доме в городе Починок Смоленской области. Пять из них дети.

О трагедии сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. По его данным, всего в момент пожара в доме были восемь человек. Сейчас продолжаются поиски еще двух человек.

В региональном главке МЧС сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 07:00. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Точные причины и обстоятельства случившегося будут установлены после полной ликвидации ЧП.