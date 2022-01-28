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    28 января 2022, 14:25

    Пятеро детей госпитализировали в Ингушетии из-за отравления угарным газом — СМИ

    «Ингушетия»: 5 детей отравились уграным газом в Назрани и попали в больнцу

    Наза Салех Захи

    Пятеро детей отравились угарным газом в Назрани. Их доставили в больницу. Об этом сообщила газета «Ингушетия» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

    Пятеро детей госпитализировали в Ингушетии из-за отравления угарным газом — СМИ

    По данным издания, все случилось в одном из частных домов на улице Костоева.

    «Пострадали пятеро несовершеннолетних. Они госпитализированы», — сказал собеседник.

    Он добавил, что состояние детей оценивается как средней тяжести.

    Telegram-канал Mash Gor написал, что госпитализированными являются дети в возрасте от трех до 10 лет. По сведениям издания, четверо сестер и братьев, а также их кузен спали на первом этаже. Когда родители спустились к детям, то увидели, что им плохо. Один мальчик находится в реанимации.

    Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.