Пятеро детей отравились угарным газом в Назрани. Их доставили в больницу. Об этом сообщила газета «Ингушетия» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным издания, все случилось в одном из частных домов на улице Костоева.

«Пострадали пятеро несовершеннолетних. Они госпитализированы», — сказал собеседник.

Он добавил, что состояние детей оценивается как средней тяжести.

Telegram-канал Mash Gor написал, что госпитализированными являются дети в возрасте от трех до 10 лет. По сведениям издания, четверо сестер и братьев, а также их кузен спали на первом этаже. Когда родители спустились к детям, то увидели, что им плохо. Один мальчик находится в реанимации.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.