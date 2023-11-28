Происшествия 28 ноября 2023, 14:44 Пять жителей пострадали при обстреле Донецка СЦКК: пять человек получили ранения при обстреле Куйбышевского района Донецка РИА «Новости»

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Четыре мужчины и одна женщина пострадали 28 ноября при обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

В микрорайоне Азотный ранения получили 70-летний пенсионер, и трое мужчин 53, 24 и 23 лет, а также 67-летняя жительница. Украинские снаряды повредили несколько домов, школу, больницу и магазины.

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«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — добавили в СЦКК.

В этот же день Вооруженные силы Украины ударили по селу Пороз в Белгородской области. Осколки снарядов задели один из частных домов: выбило окна, повредило крышу и забор. Обошлось без пострадавших.