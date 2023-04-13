Происшествия 13 апреля 2023, 17:20 Пять жилых домов загорелись в Курганской области из-за возникшего по соседству пожара МЧС: пожар в поселке Твердыш Курганской области локализовали на 21 гектаре

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В Курганской области загорелись 16 строений. Пожарные приступили к ликвидации пожара, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Изначально огонь охватил один из жилых домов в поселке Твердыш. Из-за сильного ветра пламя перекинулось на сухую траву. Это спровоцировало возгорание соседних строений и лесного массива.

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«Прибывшие огнеборцы локализовали пожар на площади 750 квадратных метров. Огнем повреждены 16 строений: из них пять жилых и 11 нежилых», — подчеркнули в МЧС.

На опубликованных министерством кадрах показано, как пожарные локализуют возгорание. В ликвидации огня задействовали 40 человек и 17 единиц техники. Данных о погибших и пострадавших нет.

Пламя в итоге локализовали на площади 21 гектар.

В Новой Москве возник пожар в деревянном частном доме на две семьи. По данным источника «360», пламя распространилось на площади 300 «квадратов», обрушилась кровля.