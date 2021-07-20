Пять землетрясений зафиксировано у побережья Курил

Пять землетрясений магнитудой от 2,2 до 3,9 по шкале Рихтера произошли недалеко от Курильских островов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.

Землетрясения произошли рядом с южной группой островов. Однако местные жители не обратили внимание на подземные точки, передали «Аргументы и факты».

Ранее на Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр толчков находился в девяти километрах к юго-востоку от города Хуалянь на глубине десяти километров.