Происшествия 09 марта 2023, 22:15 Пять взрывов прогремели в Запорожье — Рогов Член ВГА Рогов: в Запорожье прогремели пять взрывов, частично пропало электричество РИА «Новости»

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В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремело пять взрывов, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале. В населенном пункте частично прекратилось электроснабжение, начался пожар.

«В городе Запорожье было слышно пять взрывов, и еще пять взрывов прозвучало в северном пригороде <…> Вольнянске. Сейчас пожар в городе [Запорожье], частично пропал свет, в Вольнянске полностью пропал свет», — сообщил Рогов.

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По данным сайта по оповещению населения Украины, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области сейчас звучит воздушная тревога.

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Рогов ранее заявил, что жители Запорожья помогают корректировать удары по украинским позициям. Горожане ждут освобождения от ВСУ, считает Рогов. Он подчеркнул, что город всегда был русским, даже в условиях «оккупации режимом Зеленского».

Украинский президент и его окружение «проиграли битву за души и умы запорожцев». В городе зреет бунт и недовольство киевским режимом, сообщил член ВГА региона. В украинских отрядах теробороны фиксируют все больше случаев неповиновения властям.