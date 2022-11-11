11 ноября 2022, 16:48
Пять взрывов прогремело в небе над Новой Каховкой
РИА «Новости»: в небе над Новой Каховкой раздалось пять взрывов
В небе над Новой Каховкой днем 11 ноября прогремело порядка пяти взрывов, сообщило РИА «Новости». По предварительным данным, в городе работала система противовоздушной обороны.
Из-за облачности следов противоракетной системы ПВО в небе было не видно, однако в воздухе раздавались звуки взрывов. Официально информацию об отражении атаки на город не подтверждали.
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Представитель администрации города Руслан Агаев ранее сообщал, что ВСУ наращивают интенсивность обстрелов Новой Каховки и Каховской ГЭС.
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О том, что ГЭС постоянно подвергается ударам со стороны украинских военных, ранее говорил командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО Сергей Суровикин.
Если из-за обстрелов разрушится плотина станции, последствия будут очень серьезными: это создаст обширные зоны затопления, что приведет к значительным жертвам среди мирных жителей.
Вдобавок такой сценарий создавал угрозу полной изоляции российской группировки войск на правом берегу Днепра. Исходя из этого, министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ о передислокации подразделений на левый берег Днепра.
На начало ноября с правобережья из-за опасной обстановки эвакуировали более 115 тысяч мирных жителей.
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