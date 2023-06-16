16 июня 2023, 16:07
Пять вагонов с каменным углем сошли с рельсов в Новосибирской области
Пять железнодорожных вагонов, груженных каменным углем, сошли с рельсов недалеко от станции Барабинск Новосибирской области. Об этом сообщила «Национальная служба новостей»со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру.
По предварительным данным, после схода вагоны не опрокинулись, происшествие никак не повлияло на изменения в движении поездов. Отмечается, что в аварии никто не пострадал.
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Как сообщили «Народные новости», сейчас правоохранители устанавливают причины и обстоятельства случившегося.
Поезда
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