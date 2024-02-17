Происшествия 17 февраля 2024, 07:36 Пять украинских дронов уничтожили над Брянской областью Богомаз: силы ПВО уничтожили пять БПЛА над Брянской областью Unsplash

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Украинские боевики вновь нанесли удар беспилотниками по Брянской области, силы ПВО сбили пять дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Над Брянским, Клинцовским и Погарским районами уничтожили пять беспилотников самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают оперативные службы. Спасибо подразделениям ПВО!» — написал он.

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Ранее в субботу губернатор Калужской области Владислав Шапша также сообщили, что силы противовоздушной обороны ликвидировали четыре беспилотника ВСУ в небе над территорией региона. По его словам, разрушений на земле и пострадавших не зафиксировали.

Ночью 17 февраля власти Брянской области дважды объявляли режим воздушной тревоги. Глава региона Роман Старовойт призывал население укрыться в помещениях без окон, а тем, кто оказался на улице, рекомендовали спуститься под землю или зайти в здание.