Происшествия 21 января 2024, 10:08 Пять учеников нашли осколки стекла в хлебе в школе Нижнего Тагила 66.ru: осколки стекла в хлебе нашли пять школьников в Нижнем Тагиле РИА «Новости»

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В столовой горно-металлургической школы Нижнего Тагила осколки стека в хлебе производства компании «Тагилхлеб» обнаружили пять учеников. Об этом сообщил портал 66.ru.

По словам матери одной из учениц, один ребенок порезал язык стеклом, у второго после еды заболело горло и желудок — ему вызвали скорую. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью детей ничто не угрожает.

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Мать ребенка, у которого болело горло, заявила, что в тот день в школе никто не отводил детей к врачу и не вызывал медиков. Администрация образовательного учреждения даже не связалась с родителями.

«Только на следующий день позвонила классный руководитель, <…> сказала, что врача не было в школе. А директор заявила, что врач был, но к нему никто не обращался», — поделилась женщина.

Ее возмутило «наплевательское отношение» к детям. Мать ребенка написала жалобу в региональный Роспотребнадзор. К выяснению обстоятельств также подключилась администрация Нижнего Тагила, а управление образования начало проверку питания в других школах. Мэр Нижнего Тагила Валерий Пинаев взял ситуацию под контроль.

Следственные органы организовали процессуальную проверку информации СМИ о фрагментах стекла в хлебе. Возможно, речь идет о признаках преступления по статье 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг.