Происшествия 01 декабря 2022, 14:30 Пять трупов обнаружили в доме в районе Чикаго

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Полицейские обнаружили пять трупов в доме в пригороде Чикаго. Об этом сообщило РИА «Новости».

Правоохранители выехали на этот адрес из-за просьбы проверить состояние «взрослой женщины». Когда они прибыли на место, им никто не открыл, уточнил RT.

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«Было признано необходимым принудительное проникновение, также была проведена зачистка дома. Были обнаружены тела пяти человек», — пояснили в полиции.

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