Происшествия 08 февраля 2023, 18:21 Пять тонн сыра неизвестного происхождения нашли в магазинах Екатеринбурга

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В магазинах Екатеринбурга обнаружили пять тонн сыра сомнительного происхождения. Сотрудники Россельхознадзора забраковали партию. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Продукцию обнаружили в январе 2023 года. Компания получила сыр в объеме пять тонн. Из них одна тонна российского сыра и четыре — голландского. Однако выявить место производства продукта не удалось.

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Выяснилось, что сыр поставила фантомная площадка, расположенная в Санкт-Петербурге. Однако выявить факт производства сыра не вышло. Документы также оказались поддельными.

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