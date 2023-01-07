Эксклюзив 07 января 2023, 18:23 Пять строительных бытовок сгорели на северо-западе Москвы Источник «360»: пять строительных бытовых вагончиков сгорели на северо-западе столицы Пресс-служба МЧС

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Пять строительных бытовок сгорели во время пожара на северо-западе Москвы. Возгорание произошло вечером 7 января. Об этом сообщил источник «360».

«Информация о возгорании поступила в экстренные службы в субботу, в 16:57. Пожар произошел в Хорошево-Мневниках, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора», — сказал источник.

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По его словам, территория принадлежит Мосгосдаче. Всего на площадке находилось 20 строительных бытовок размером 2,5 на шесть метров. Пять из них загорелось.

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«Пожару присвоили первый ранг. На месте происшествия работали два ручных водяных ствола. В 17:44 огонь локализовали на площади 75 квадратных метров. Информация по пострадавшим уточняется», — заключил источник.

В субботу, 7 января, пожар произошел в кафе в сельском поселение Развилковское Ленинского городского округа Подмосковья.