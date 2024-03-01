01 марта 2024, 15:02
Пять прилетов снарядов ВСУ зафиксировали в Курской области
ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
Украинские военные нанесли удар по поселку Теткино в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Всего зафиксировали пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет. По повреждениям информация уточняется, идет подомовой обход», — написал он.
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Поселок Теткино находится на границе России и Украины в Глушковском районе Курской области. Населенный пункт нередко попадает под обстрел со стороны украинских боевиков.
Под атаку ВСУ 1 марта попали села Дарьино, Николаево-Дарьион и Сверловка. По словам Старовойта, обстрел боевиков повредил линии электропередач, из-за чего подачу электричества временно прекратили.
Также 1 марта под огнем ВСУ оказалось село Терезовка в Белгородской области, один из снарядов украинских боевиков рухнул в огороде частного жилого дома.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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