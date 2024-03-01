Происшествия 01 марта 2024, 15:02 Пять прилетов снарядов ВСУ зафиксировали в Курской области ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские военные нанесли удар по поселку Теткино в Курской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

«Всего зафиксировали пять прилетов. Пострадавших, к счастью, нет. По повреждениям информация уточняется, идет подомовой обход», — написал он.

Реклама

Поселок Теткино находится на границе России и Украины в Глушковском районе Курской области. Населенный пункт нередко попадает под обстрел со стороны украинских боевиков.

Под атаку ВСУ 1 марта попали села Дарьино, Николаево-Дарьион и Сверловка. По словам Старовойта, обстрел боевиков повредил линии электропередач, из-за чего подачу электричества временно прекратили.

Также 1 марта под огнем ВСУ оказалось село Терезовка в Белгородской области, один из снарядов украинских боевиков рухнул в огороде частного жилого дома.