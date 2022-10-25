Пять пожаров зарегистрировали за минувшие сутки в Пензенской области | 360°

25 октября 2022, 15:03
Пять пожаров зарегистрировали за минувшие сутки в Пензенской области
За сутки в Пензенской области сотрудники МЧС ликвидировали пять пожаров. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на ведомство.
Возгорания произошли на улице Терновского в Пензе, на улице Кашкина в селе Вишневое, а также в двух селах Сердобского района.
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Один случай возник из-за того, что местные жители решили спалить мусор и, тем самым, устроили пожар.
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Информации о возможных погибших и пострадавших не поступало.
Пожары
Пенза
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