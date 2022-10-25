Пять пожаров зарегистрировали за минувшие сутки в Пензенской области | 360°

Происшествия 25 октября 2022, 15:03 Пять пожаров зарегистрировали за минувшие сутки в Пензенской области

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За сутки в Пензенской области сотрудники МЧС ликвидировали пять пожаров. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на ведомство.

Возгорания произошли на улице Терновского в Пензе, на улице Кашкина в селе Вишневое, а также в двух селах Сердобского района.

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Один случай возник из-за того, что местные жители решили спалить мусор и, тем самым, устроили пожар.

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Информации о возможных погибших и пострадавших не поступало.