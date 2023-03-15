Происшествия 15 марта 2023, 16:04 Пять пожарных потушили загоревшуюся обшивку трамвая в Санкт-Петербурге

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Пожар произошел в Санкт-Петербурге. Там во время движения трамвая загорелась обшивка. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на официальный Telegram-канал МЧС города.

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Сведения о том, что в Выборгском районе на улице Карбышева произошел пожар, поступили 22:37 по московскому времени. Огонь охватил площадь в 0,2 квадратных метра. Ликвидировать пламя удалось в 22:57. К тушению привлекли пять человек личного состава и одну единицу спецтехники. Сведений о погибших и пострадавших не поступало.