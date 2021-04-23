Пять построек сгорело в Тюменском селе из-за неосторожности местного жителя

Накануне в селе Одино Упоровского района Тюменской области произошел крупный пожар. Огонь полностью захватил пять объектов: жилой дом, надворные постройки и здание почты.

Как пишет nashgorod.ru со ссылкой на сведения МЧС, сообщение о пожаре поступило в 13:19. Горел жилой дом. К моменту прибытия на указанный адрес пожарной бригады загорелись также и надворные постройки. В ликвидации огня принимали участие четыре единицы спецтехники и пять человек личного состава. От пожара пострадал жилой дом и четыре неэксплуатируемых постройки.

«Виновное лицо уже установлено, это мужчина 1936 года рождения. Он жег мусор на придомовой территории», — отметили в МЧС.