Происшествия 02 сентября 2023, 18:16 Пять пострадавших в ДТП с автобусом в Нефтекамске госпитализировали Автобус врезался в остановку в Нефтекамске, пострадали 5 человек РИА «Новости»

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В Нефтекамске пассажирский автобус врезался в остановку, сообщили в пресс-службе УГИБДД Башкортостана. Пять человек, включая двух детей, госпитализировали. Очевидцы рассказали «360» детали ДТП.

В ведомстве указали, что авария произошла около 15:00 (по московскому времени) на Трактовой улице. Управлявшая ПАЗом 56-летняя женщина наехала на остановку с людьми. В самом автобусе, ехавшем из Нефтекамска в деревню Березовка, пассажиров не было.

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«На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы», — написали в сообщении.

Очевидцы аварии сообщили «360», что у транспортного средства отказали тормоза.

«Пострадали около пяти человек, одному парню сломало ногу», — сказал свидетель произошедшего.

В Telegram-канале Mash Batash также указали, что среди пострадавших есть шестилетний ребенок и его мать. Их госпитализировали с остальными пострадавшими в тяжелом состоянии.

Ранее ДТП с автобусом произошло в Саратове. Ночью на трассе столкнулись фура Mercedes и пассажирский транспорт, следовавший из Москвы в Махачкалу. В результате госпитализировали семь человек, в том числе двух детей, одна женщина погибла.