Глава Минздрава Крыма Константин Скорупский сообщил журналистам, что после взрывов в Новофедоровке в больницу попали пять пострадавших, в том числе ребенок. Об этом написал ТАСС.

Угрозы жизни раненых нет. Один из пострадавших находится в операционной с ранением груди в состоянии средней тяжести, сообщила «Фонтанка» со ссылкой на Скорупского. Остальным четверым оказали амбулаторную помощь «в виде первичной обработки ран ввиду порезов осколками стекла». Речь идет о травмах «легкой степени». После медпомощи пострадавших отпустили домой.

Местные жители и отдыхающие сообщили о мощных взрывах в Новофедоровке днем 9 августа. Их причиной, по данным Минобороны, стала детонация нескольких авиационных боеприпасов. Появились кадры с места происшествия.

После случившегося в Новофедоровке усилили меры безопасности населения и объектов инфраструктуры. Место взрывов и прилегающую территорию на несколько километров оцепили. В работе на месте задействовали МЧС и санавиацию.