Происшествия 13 марта 2023, 22:33 Пять попавших в ДТП в Белоруссии россиян выписали из больницы Посольство РФ в Минске: пять из шести попавших в ДТП россиян выписаны из больницы РИА «Новости»

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Пять из шести россиян, которые попали в ДТП 12 марта в Белоруссии, выписаны из больницы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России в Минске.

«Пятерых выписали, в больнице в Орше пока осталась только девушка под наблюдением врачей до завтра», — сообщил собеседник агентства.

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Авария, в которой пострадали россияне, произошла вечером 12 марта в Толоченском районе Витебской области. Водитель не справился с управлением транспортом на скользкой дороге. Микроавтобус занесло и он опрокинулся.

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На момент ДТП в машине находились семь человек, включая 18-летнюю девушку. Шесть пассажиров госпитализировали в хирургической отделение Толчинской больницы. По данным телеканала СТВ, россияне возвращались в Кострому после тура по Белоруссии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге автобус попал в аварию на скользкой дороге. По предварительным данным, причина заключается в неубранных сугробах.