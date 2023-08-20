Происшествия 20 августа 2023, 16:28 Пять пассажирских поездов выбились из графика из-за размыва на БАМ ФПК: пять пассажирских поездов прибудут с опозданием из-за ЧП на БАМ РИА «Новости»

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Из-за размыва железнодорожного полотна и закрытия сквозного движения на Байкало-Амурской магистрали пять пассажирских поездов прибудут с задержкой. Об этом ТАСС заявили в Федеральной пассажирской компании.

«В конечные пункты назначения с задержкой прибудут пассажиры пяти поездов», — уточнили в ФПК.

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О размытии на БАМ и остановке движения поездов минувшей ночью сообщил глава Республики Бурятия Александр Цыденов. ЧП произошло вследствие разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов в Северо-Байкальском районе.

По состоянию на 02:30 20 августа протяженность поврежденного железнодорожного полотна составляла 200 метров, повреждения получили 10 опор контактной сети.

По прогнозу Цыденова, стоять БАМ будет еще неделю, что выльется в многомиллиардный ущерб для экономики.

«Населенные пункты от выхода реки Холодной из берегов пока не пострадали», — уточнил он.

В Telegram-канале правительства Бурятии сообщили о начале работ по отсыпке дамбы. В процессе участвуют 226 человек и 64 единицы техники.