Происшествия 19 января 2024, 12:07 Пять населенных пунктов остались без электричества в Севастополе Развожаев: из-за подтопления без электричества остались пять населенных пунктов РИА «Новости»

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Пять населенных пунктов в пригороде Севастополя остались без электричества в связи с подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«До 18:00 ориентировочно без электричества остались Родное, Черноречье, Терновка, Сахарная головка и Хмельницкое», — написал он.

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Развожаев отметил, что из-за поступающей грязной воды на гидроузел оперативные службы временно приостановили водоснабжение в городе.

«Ориентировочно в 18:00 его восстановят. За это время мы с водозабора на реке Бельбек подадим необходимый объем воды на третий гидроузел», — добавил губернатор.

Он попросил население сделать необходимые запасы питьевой воды для санитарных нужд.

Днем ранее, 18 января, часть Севастополя осталась без света после аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Развожаев объяснял, что на объекте произошло ложное срабатывание газового оборудования.