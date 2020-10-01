01 октября 2020, 19:09
Пять машин устроили затор в Севастополе
Пять машин столкнулись на улице Героев Севастополя в районе остановки общественного транспорта «Матрос Кошка». Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Авария произошла 1 октября, в 07:05. В ДТП попали пять автомобилей. Пострадавших нет.
Из-за аварии на Корабельной стороне Севастополя образовались пробки. Автолюбители толкались на Проспекте Победы от улицы Коли Пищенко, а также на кольце у гипермаркета «Новацентр». В объезд через Пятый километр тоже не проехать — пробка.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Челябинске перевернулся автомобиль. За рулем перевернувшейся машины сидела женщина.