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    01 октября 2020, 19:09

    Пять машин устроили затор в Севастополе

    Алена Макаренко

    Пять машин столкнулись на улице Героев Севастополя в районе остановки общественного транспорта «Матрос Кошка». Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
    Пять машин устроили затор в Севастополе

    Авария произошла 1 октября, в 07:05. В ДТП попали пять автомобилей. Пострадавших нет.

    Из-за аварии на Корабельной стороне Севастополя образовались пробки. Автолюбители толкались на Проспекте Победы от улицы Коли Пищенко, а также на кольце у гипермаркета «Новацентр». В объезд через Пятый километр тоже не проехать — пробка.

    Пять машин устроили затор в Севастополе | Изображение 1
    Источник фото: «ВКонтакте»

    Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

    Ранее в Челябинске перевернулся автомобиль. За рулем перевернувшейся машины сидела женщина.

    Новости SMI.FM