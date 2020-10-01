Пять машин устроили затор в Севастополе

Авария произошла 1 октября, в 07:05. В ДТП попали пять автомобилей. Пострадавших нет.

Из-за аварии на Корабельной стороне Севастополя образовались пробки. Автолюбители толкались на Проспекте Победы от улицы Коли Пищенко, а также на кольце у гипермаркета «Новацентр». В объезд через Пятый километр тоже не проехать — пробка.

Источник фото: «ВКонтакте»

Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Челябинске перевернулся автомобиль. За рулем перевернувшейся машины сидела женщина.