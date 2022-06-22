Пять машин столкнулись на дамбе ОбьГЭС в Новосибирске

Массовое ДТП произошло вчера, 21 июня, на дамбе ОбьГЭС в Новосибирске. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на НГС.

На месте происшествия столкнулись сразу пять машин. В результате аварии образовалась масштабная пробка в сторону правобережья Новосибирска. По словам очевидцев, водители не соблюдали дистанцию, а также скоростной режим. Представители Гоставтоинспекции города не дали комментариев по поводу данного происшествия.