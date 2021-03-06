Пять машин столкнулось в Москве, в Лефортовском тоннеле

Пять машин столкнулось в Лефортовском тоннеле в Москве. Движение затруднено практически на протяжении на трех километров.

«В Лефортовском тоннеле столкнулись пять автомобилей в правом и левом рядах. Движение затруднено на 2,8 километра», — сообщили в Telegram-канале столичного дептранса.

Также там рассказали о погоде на завтра. 7 марта в Москве ожидаются снег, метель, а также ветер порывами 15-20 метров в секунду. На дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Столичный дептранс призвал быть аккуратней на дорогах, а также соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и не парковаться под деревьями.