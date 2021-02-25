Пять машин столкнулись в Люберцах, наехав на пешехода

На границе Москвы и Московской области столкнулись пять автомобилей. Пострадали два человека, включая пешехода, сообщили в столичном департаменте транспорта.

На фото с камеры наблюдения видно, что в аварию попали легковые машины и два небольших фургона.

ДТП произошло на Новорязанском шоссе, вблизи торгового центра «Колибри». Это юго-восточная окраина Москвы, переходящая в подмосковные Люберцы.

«Столкнулись пять автомобилей в первой, второй и частично третьей полосах движения с последующим наездом на пешехода. По предварительной информации, пострадало два человека. Движение в сторону центра затруднено», — сообщили в дептрансе.

В пресс-службе столичной полиции заявили «360», что в том месте столкнулись четыре транспортных средства. И, по предварительным данным, пострадал один человек.