Пять машин столкнулись на выезде из Краснодара

В четверг, 1 апреля, авария с пятью автомобилями произошла на выезде из Краснодара, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

Автомобиль Hyundai ехал по Ростовскому шоссе в сторону Краснодара. На 10-м километре он столкнулся с попутной машиной Kia. После этого первая иномарка перевернулась и врезалась во двигающиеся по встречной полосе Toyota, Chevrolet и «Газель». Водителя Hyundai отвезли в больницу. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.