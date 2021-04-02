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    02 апреля 2021, 15:26

    Пять машин столкнулись на выезде из Краснодара

    Полина Петрова

    В четверг, 1 апреля, авария с пятью автомобилями произошла на выезде из Краснодара, написал сайт «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу.

    Пять машин столкнулись на выезде из Краснодара

    Автомобиль Hyundai ехал по Ростовскому шоссе в сторону Краснодара. На 10-м километре он столкнулся с попутной машиной Kia. После этого первая иномарка перевернулась и врезалась во двигающиеся по встречной полосе Toyota, Chevrolet и «Газель».

    Водителя Hyundai отвезли в больницу. В настоящий момент выясняются причины произошедшего.