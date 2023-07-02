Происшествия 02 июля 2023, 19:20 Пять машин столкнулись на внутренней стороне ТТК Дептранс Москвы: на внутренней стороне ТТК произошло ДТП с участием пяти автомобилей

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Авария с участием пяти автомобилей случилась на внутренней стороне ТТК. На место прибыли городские оперслужбы для устранения последствий ЧП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В воскресенье, 2 июля, на внутренней стороне Третьего транспортного кольца перед развязкой с Звенигородским шоссе столкнулись пять автомобилей. Судя по опубликованным дептрансом кадрам, участниками массовой аварии стали четыре легковушки и один грузовик.

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Прибывшие на место аварии оперативные службы города, в том числе автоинспекторы, устанавливают все обстоятельства случившегося. Других подробностей пока нет. Сведения о пострадавших уточняются.

В пресс-службе добавили, что после дорожно-транспортного происшествия движение в сторону Ленинградского проспекта удалось полностью восстановить.

Ранее два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на 41-м километре МКАД.