Происшествия 13 ноября 2022, 21:45 Пять машин столкнулись на внешней стороне МКАД Дептранс Москвы: пять автомобилей столкнулись на внешней стороне МКАД РИА «Новости»

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Пять машин столкнулись на внешней стороне МКАД перед пересечением с Волоколамским шоссе. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на 69 километре МКАД. На месте происшествия уже работают оперативные службы города.

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«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — сказано в сообщении столичного дептранса.

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Сейчас движение осуществляется по двум полосам из пяти. Водителей попросили по возможности выбирать пути объезда.

На видео попал момент столкновения. На кадрах видно, как на дороге стоит автомобиль с включенными аварийными сигналами. Одна из машин не смогла объехать его и врезалась. Следом, как по цепочке, столкнулись еще несколько автомобилей.

Ранее автобус протаранил столб на западе Москвы. Все произошло 13 ноября на улице Коцюбинского. Источник «360» в экстренных службах города пояснил, что, по предварительным данным, водителю транспортного средства стало плохо за рулем.

В результате ДТП никто из пассажиров не пострадал. Они покинули автобус до приезда спасателей. Водителя осмотрели прибывшие на место медики скорой помощи. Его доставили в больницу имени Мухина.