В Архангельской области на федеральной трассе столкнулись пять автомобилей. Пострадали, по предварительным данным, два человека. На место происшествия выслали пожарно-спасательные расчеты.

Авария произошла вечером 12 ноября на 28 километре трассы М8 Архангельск — Северодвинск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Участниками ДТП стали пять автомобилей. Пострадали, предварительно, двое, уточнил ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Архангельской области.

«Для оказания помощи на место дорожно-транспортного происшествия выезжали пожарно-спасательные расчеты <…> Северодвинска в составе семи человек и двух единиц техники», — добавили в МЧС.

В регионе, по данным синоптиков, гололед. Температура воздуха в Архангельске минусовая.