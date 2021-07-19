Пять машин столкнулись на юго-востоке Москвы

Массовая авария с участием пяти автомобилей произошла на Красноказарменной улице Москвы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Там уточнили, что ДТП случилось в районе дома № 10. Столкнулись пять легковушек. Как уточнили в ведомстве, в результате аварии никто не пострадал.

По предварительным сведениям, автомобиль Volvo совершал разворот и в этот момент столкнулся с Mercedes. Вторая из машин после удара врезалась в три других. Виновников ДТП теперь предстоит выяснить правоохранителям.

После аварии две полосы на улице оказались перекрыты. Не ходили трамваи по двум путям. Через некоторое время движение транспорта было восстановлено.

Жертвами ДТП в Мытищах в субботу стали два человека. На Осташковском шоссе столкнулись две машины, ехавшие в противоположном направлении. Погибли водитель Lada и пассажир Hyundai. О состоянии остальных участников аварии ничего не сообщается.