Пять машин пострадали от хлопка в многоэтажке в Красноярске

Пять машин повредило хлопком в жилом доме в Красноярске. Из здания эвакуировали 37 человек, в том числе троих детей.

«По уточненной информации, пострадало пять автомобилей около дома», — сообщили в красноярском управлении МЧС, пресс-службу цитирует РИА «Новости».

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В МЧС также рассказали, что из-за хлопка произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. В одном из-подъездов вылетели стекла, частично пострадали балконы.

Хлопок произошел в 15:26 (11:26 по московскому времени) 15 сентября в 10-этажном негазифицированном доме № 14 по улице Аральская. Из дома были эвакуированы 37 человек. На место происшествия направили автобус для размещения эвакуированных.