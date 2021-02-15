Пять машин попали в аварию недалеко от Кремля. Видео

Пять машин столкнулись в центре Москвы в 600 метрах от нулевого километра. Известно о двух пострадавших.

По данным городского департамента транспорта, все произошло на Тверской улице у дома № 9 около начала Камергерского переулка. Предварительно, виновником аварии считается водитель автомобиля Genesis. Он вылетел на встречную полосу.

Ведомство подтвердило информацию о двух пострадавших. Движение в сторону центра пока затруднено. Дептранс посоветовал искать пути объезда.