Пять машин подожгли на стоянке в Ростове-на-Дону

На место происшествия прибыли девять пожарных. Они потушили возгорание менее чем за 20 минут. Большинство автомобилей восстановлению не подлежит. По предварительной версии, это был умышленный поджог.

Утром пятницы, 11 декабря, загорелись бытовки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Последствия крупного пожара сняли на видео.