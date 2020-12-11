11 декабря 2020, 15:34
Пять машин подожгли на стоянке в Ростове-на-Дону
Произошел пожар на автостоянке в Ростове-на-Дону. Сгорело пять машин. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
На место происшествия прибыли девять пожарных. Они потушили возгорание менее чем за 20 минут. Большинство автомобилей восстановлению не подлежит. По предварительной версии, это был умышленный поджог.
Утром пятницы, 11 декабря, загорелись бытовки во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Последствия крупного пожара сняли на видео.