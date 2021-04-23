Пять машин и минивэн с мигалками столкнулись на Рублевке

Крупное ДТП произошло на пересечении улицы Ильинский подъезд и Рублево-Успенского шоссе. Там столкнулись шесть автомобилей, в том числе ведомственный минивэн Aurus Arsenal с мигалками.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza. По его данным, пострадал один человек. При этом РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что обошлось без пострадавших.

Причины ДТП пока неизвестны. Другие детали случившегося также не уточняются. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, движение по полосе затруднено.