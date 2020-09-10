Пять машин и грузовик столкнулись на ТТК в Москве

В четверг, 10 сентября, на Сущевском Валу, 71 столкнулось пять автомобилей и КамАЗ. По предварительным данным, никто не пострадал.

Легковушки Peugeot, Kia, Daewoo и Skoda и КамАЗ столкнулись в среднем ряду на внешней стороне Третьего транспортного кольца. Причина аварии пока устанавливается. Информации о пострадавших нет. Дептранс Москвы в своем Теlеgrаm-канале опубликовал видео с места аварии.

На кадрах видно, как притормозило такси, а за ним начали резко останавливаться еще три машины. В результате грузовик не успел сбавить скорость и врезался в стоящие машины, также ударом был задет проезжающий в соседнем ряду автомобиль.

Накануне в Подмосковье автобус с пассажирами попал в ДТП, передает Утро.ру. Легковой автомобиль врезался в автобус, выполняющий рейс № 452 из Зеленограда. Пострадал один человек — водитель автомобиля. Пассажиры автобуса остались невредимы. По предварительным данным, водитель в аварии не виновен. Но детали еще уточняются.