Происшествия 20 июля 2023, 15:25 Пять лесорубов нарушили лесное законодательство в Пензенской области

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В Пензенской области усилили работу по борьбе с незаконной деятельностью лесорубов. Всего за неделю сотрудники органов выявили пять нарушителей. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона.

Большинство нарушителей пренебрегали правилами заготовки древесины и пожарной безопасности. Против злоумышленников завели административные протоколы. Теперь им могут назначить штрафы в размере до 200 тысяч рублей.